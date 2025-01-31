حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الدول الأعضاء بمجموعة البريكس من التخلي عن الدولار، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات بلاده منها.وكتب عبر منصة «تروث سوشيال» في تأكيد لبيان سابق نشره خلال شهر نوفمبر: «سنطلب التزامًا من هذه الدول بعدم إطلاق عملة جديدة لمجموعة البريكس أو دعمها لأي عملة أخرى تحل محل الدولار القوي، وإلا فسوف تواجه تعريفات جمركية بنسبة 100%».وأضاف: «ليست هناك أي فرصة لأن تحل عملة البريكس محل الدولار في التجارة الدولية أو أي مجال آخر، وأي دولة تحاول ذلك عليها أن تقول مرحبًا بالتعريفات الجمركية، وداعًا لأمريكا».وعلقت روسيا في شهر نوفمبر بأن أي محاولة أمريكية لإجبار الدول على استخدام الدولار ستؤدي إلى نتائج عكسية.وحتى الآن لا تمتلك دول البريكس، التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين والإمارات وغيرها، عملة مشتركة، لكن تم النقاش حول الأمر خصوصا بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو بسبب حرب أوكرانيا.