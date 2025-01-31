تراجعت غالبية العملات المشفرة في بداية تعاملاتها اليوم (الجمعة) مع ترقب المستثمرين قراءة مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي وسط تصاعد المخاطر التجارية بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وانخفضت البيتكوين بنسبة 1.06%، لتتداول عند مستوى 104,219.26 دولار، بينما استقرت الإيثريوم عند 0.24% إلى 3,247.73 دولار.وتراجعت الريبل 1.64% إلى 3.0775 دولار، ودوج كوين 1% إلى 32.84 سنت، وهبطت عملة «ترمب» الرمزية بنسبة 7.3% إلى 25.58 دولار.وتجنب مستثمرو العملات المشفرة المخاطرة خلال تعاملات اليوم، إذ تراجع حجم التداول في السوق على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 23.3% إلى 1,00.5 مليار دولار.وذلك مع ترقب قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- وسط توقعات ارتفاعه 0.2% شهرياً في ديسمبر بعد زيادة بلغت 0.1% في شهر نوفمبر.