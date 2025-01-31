تراجعت غالبية العملات المشفرة في بداية تعاملاتها اليوم (الجمعة) مع ترقب المستثمرين قراءة مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي وسط تصاعد المخاطر التجارية بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
وانخفضت البيتكوين بنسبة 1.06%، لتتداول عند مستوى 104,219.26 دولار، بينما استقرت الإيثريوم عند 0.24% إلى 3,247.73 دولار.
وتراجعت الريبل 1.64% إلى 3.0775 دولار، ودوج كوين 1% إلى 32.84 سنت، وهبطت عملة «ترمب» الرمزية بنسبة 7.3% إلى 25.58 دولار.
وتجنب مستثمرو العملات المشفرة المخاطرة خلال تعاملات اليوم، إذ تراجع حجم التداول في السوق على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 23.3% إلى 1,00.5 مليار دولار.
وذلك مع ترقب قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- وسط توقعات ارتفاعه 0.2% شهرياً في ديسمبر بعد زيادة بلغت 0.1% في شهر نوفمبر.
وانخفضت البيتكوين بنسبة 1.06%، لتتداول عند مستوى 104,219.26 دولار، بينما استقرت الإيثريوم عند 0.24% إلى 3,247.73 دولار.
وتراجعت الريبل 1.64% إلى 3.0775 دولار، ودوج كوين 1% إلى 32.84 سنت، وهبطت عملة «ترمب» الرمزية بنسبة 7.3% إلى 25.58 دولار.
وتجنب مستثمرو العملات المشفرة المخاطرة خلال تعاملات اليوم، إذ تراجع حجم التداول في السوق على مدار الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 23.3% إلى 1,00.5 مليار دولار.
وذلك مع ترقب قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- وسط توقعات ارتفاعه 0.2% شهرياً في ديسمبر بعد زيادة بلغت 0.1% في شهر نوفمبر.