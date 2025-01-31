سجل الذهب في بداية تداولاته اليوم (الجمعة)، أعلى مستوى تاريخي له، إذ تجاوزت أوقية الذهب مستوى 2,800 دولار.ووفقا للأسعار الحالية، فقد ارتفع غرام الذهب الصافي عيار 24 والذي يباع كسبائك غالبا ليصل إلى 339.46 ريالا للغرام، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 والذي يباع كذهب مشغول قبل احتساب المصنعية والربحية والضريبة نحو 297 ريالا، أما غرام الذهب عيار 18 فيبلغ سعره 254.59 ريالا قبل احتساب المصنعية والربحية والضريبة.