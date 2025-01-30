أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) اليوم (الخميس) منخفضاً لليوم الثاني على التوالي، متراجعاً في جلسته بنسبة 0.19%، فاقداً 23.99 نقطة.وبلغ إجمالي أرباح المؤشر خلال شهر يناير الجاري نحو 378.99 نقطة، مرتفعاً بنسبة 3.15%، وأغلق عند مستوى، 12,415.49 نقطة.ورغم انخفاض المؤشر على المدى اليومي إلا أن أسهم 139 شركة سجلت ارتفاعاً مقابل تراجع أسهم 89 شركة، فيما حافظت أسهم 22 شركة على أسعارها دون تغيير.