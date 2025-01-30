رغم قرار الفيدرالي الأمريكي أمس (الأربعاء)، بتثبيت الفائدة بعد خفضها 3 مرات متتالية، ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الخميس) بنسبة 0.85%، لتصل سعر أوقية الذهب إلى 2,782.92 دولار، بما يعادل بلوغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 337.32 ريال، بارتفاع قدره 2.82 ريال عن جلسته السابقة عندما كان سعر الغرام نحو 334.49 ريال.وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قبل المصنعية وربحية المحل والضريبة نحو 295.15 ريال، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 قبل المصنعية والربحية والضريبة 252.99 ريال.وتعد علاقة الذهب بالدولار علاقة عكسية، فكلما ارتفع الدولار انخفض الذهب، والعكس كذلك.