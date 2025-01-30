أعلنت شركة أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية للبروبان والبوتان لشهر فبراير اليوم (الخميس).وأوضحت «أرامكو» في البيان أنه تم تحديد الأسعار الجديدة عند 635 دولاراً للطن للبروبان، و625 دولاراً للطن للبوتان؛ مما يعكس ارتفاعاً قدره 10 دولارات لكل منتج مقارنة بشهر يناير من عام 2025.ويعد البروبان والبوتان نوعين من غاز البترول المسال، يستخدمان عادة للتدفئة ووقود المركبات وكمادة خام في صناعة البتروكيماويات، وعلى الرغم من تشابههما، فإن هذين الغازين لهما نقاط غليان مختلفة؛ مما يجعلهما مناسبين لمجموعة من التطبيقات المحددة.وتعمل أسعار البيع الرسمية لأرامكو للغاز البترولي المسال كمعايير مهمة للعقود التي تورد هذه المنتجات من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.