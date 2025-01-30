استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم (الخميس)، وسط ترقب الأسواق لرسوم جمركية أمريكية محتملة على المكسيك وكندا، أكبر موردي النفط الخام للولايات المتحدة.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف عند مستوى 76.71 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتصل إلى 72.79 دولار. واستقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي أمس (الأربعاء)، عند أدنى مستوى لها هذا العام.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين أمس الأول (الثلاثاء)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يزال يعتزم الوفاء بوعده بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك (السبت) القادم.