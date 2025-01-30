كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي اليوم (الخميس) أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لدعم سوق العمل، ففي عام 2020 تم تدشين استراتيجية سوق العمل، التي تم تنفيذ 80% منها حتى الآن.

وأوضح الراجحي في تصريح له على هامش مؤتمر سوق العمل الدولي أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفع من 1.7 مليون إلى 2.4 مليون شاب وشابة خلال 4 سنوات، في حين ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من 20% قبل بداية رؤية 2030 إلى 36%، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد لعام 2030.

وأعلن الراجحي إطلاق مبادرتين رئيسيتين خلال المؤتمر، منها الأكاديمية العالمية لسوق العمل، بالشراكة مع البنك الدولي، وتهدف إلى تدريب صناع السياسات على وضع إستراتيجيات ملائمة لسوق العمل، حيث سيتم تدريب 50 صانع سياسة هذا العام، و200 في العام القادم، و300 في عام 2027.

وأضاف أن من المبادرات إطلاق تقرير مستقبل العمل، حيث يعد تقريراً إستراتيجياً يوفّر بيانات وتحليلات تدعم صناع القرار في معالجة تحديات سوق العمل.

وبين أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يشهد اليوم قفزة نوعية في حجم المشاركة، حيث بلغ عدد المشاركين 5000 من 100 دولة، مقارنة بـ 2000 مشارك من 70 دولة في النسخة السابقة، مما يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتحديات سوق العمل.

وأضاف أن اجتماع الوزراء في الطاولة المستديرة ركز على توظيف الشباب والحد من مستوى البطالة، كما تم تسليط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية للمؤتمر هذا العام، منها: فجوة المهارات ومتطلبات سوق العمل، التغير السكاني وتأثيره على سوق العمل، والاقتصاد الأخضر ونسبة البطالة بين الشباب.

واختتم الوزير تصريحه قائلاً: «هذا المؤتمر ليس مجرد حدث سنوي، بل منصة محورية تسهم في وضع حلول استراتيجية لسوق العمل العالمي، ونتطلع للاستمرار في هذا الزخم».