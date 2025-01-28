تعلن فولكس واجن بكل حماس إطلاق تيغوان الجديدة كليّاً في المملكة، وذلك بوصول الجيل الثالث من الأيقونة الرياضية متعددة الاستخدامات. تم بيع أكثر من 7.6 مليون سيارة تيغوان حول العالم منذ ظهورها الأول في عام 2007، مما يجعلها واحدة من أفضل الطرازات مبيعاً لدى فولكس واجن. ستكون تيغوان الجديدة كليّاً متوفرة في صالات العرض بدءاً من 22 يناير 2025، مع محرك 1.4 لتر TSI.

وصرّح المدير التنفيذي لشركة فولكس واجن الشرق الأوسط ماتياس تزيغلر، قائلاً: «حققت سيارة تيغوان نجاحاً عالمياً لعلامة فولكس واجن، وهو ما ينطبق أيضاً على منطقتنا. لقد أثبتت تيغوان أنها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المثالية لعملائنا، حيث تتيح لهم مساحة كافية للاستمتاع بأسلوب حياة نشط، وتكمل تجربة قيادتهم بميزات عالية التقنية وتصميم جذاب». ومن جهته صرح المدير العام لفولكس واجن السعودية محمد موسى: "نفخر في فولكس واجن بشعبية تيغوان في المملكة، وذلك يعود إلى التصميم الأنيق الذي تتميز به مع وجود أحدث التقنيات وتجهيزات الاتصال والأمان والجودة الألمانية الاستثنائية"، ميزات جديدة ومثيرة لتجربة قيادة استثنائية تم بناء تيغوان الجديدة كليّاً على على منصة Modular Transverse Matrix (MQB evo)، وهي المنصة التكنولوجية الأحدث والأكثر استخداماً من فولكس واجن. تأتي تيغوان بتكنولوجيا مبتكرة تعزز كل جانب من جوانب تجربة القيادة. توفر شاشة Digital Cockpit Pro اتصالاً سلساً بينك وبين سيارتك، بفضل تصميمها الأنيق وسهولة استخدامها.

ستستمتع أيضاً بالراحة التي توفرها وظيفة التدليك الهوائي للمقاعد الأمامية، والمصابيح الأمامية IQ. LIGHT HD المستوحاة من طوارق الفاخرة، بالإضافة إلى أحدث نظام Park Assist الذي يجعل ركن السيارة أمراً سهلاً للغاية.

تم تصميم نظام التحكم بالشاسيه التكيفي Pro لتحسين الراحة والأداء، مما يضمن لك قيادة سلسة وممتعة.

تصميم جريء جديد يلفت الأنظار يُعد تصميم تيغوان الجديدة كليّاً نقلة نوعية، حيث يتميز بمظهر عصري وجريء. يبرز الجزء الأمامي بمصابيح LED المسطحة اللافتة، وشريط مضاء، بالإضافة إلى شبك ومصد جديدين، بينما يتضمن الجزء الخلفي شريط إضاءة أفقي ومساحة تخزين محسّنة.

يمكنك الآن الاختيار من بين ثلاثة ألوان جديدة نابضة بالحياة: أخضر سايبريس، فضي أويستر، وأحمر برسيمون، بالإضافة إلى خمس خيارات من الطلاء المعدني.

تستخدم المصابيح الأمامية المتطورة IQ. LIGHT HD المستوحاة من الفئة الفاخرة طوارق، عدد 38,400 من وحدات LED متعددة البيكسلات (19,200 لكل مصباح) لإضاءة الطريق والمناطق المحيطة، مما يرفع من مستويات السلامة والراحة في كل رحلة. ومساحة أكبر لصندوق الأمتعة.

مقصورة داخلية ذكية بتقنيات متطورة خطوة واحدة داخل تيغوان الجديدة كلياً تعطيك الراحة والأناقة. تتميز المقصورة بمواد راقية وتصميم عصري، مما يجعل لوحة القيادة الجديدة سهلة الاستخدام ومتكاملة بشكل رائع.

استمتع بشاشة ترفيهية بحجم 15 بوصة، وهيكل قائمة جديد كلياً، وشاشة عرض رأسية Head-Up Display تعرض سرعتك والإشعارات الأساسية مباشرة على الزجاج الأمامي.

بالإضافة إلى ذلك، توفر لك وحدة التحكم باللمس الجديدة مع شاشة OLED المدمجة إمكانية تخصيص تجربة القيادة، بما في ذلك ضبط الإضاءة المحيطية، قوائم التشغيل، وإعدادات درجة الحرارة. كل ما تحتاج إليه في متناول يدك.

راحة معززة وأداء ديناميكي ارتقت فولكس واجن بتجربة القيادة إلى مستوى جديد مع تيغوان الجديدة كلياً، حيث توفر نظام تعليق يتم التحكم فيه إلكترونياً لزيادة الراحة والديناميكية.

يعمل نظام التحكم بالشاسيه التكيفي Pro الاختياري على جعل الانعطافات الديناميكية أكثر سلاسة، مع تحسين الاستقرار والراحة. يقوم النظام بضبط صلابة ممتص الصدمات ونظام الكبح لتقديم قيادة أكثر استجابة ورشاقة، مما يمنحك التوازن المثالي بين الراحة والأداء.

عصر جديد لسيارات الـ SUV المدمجة تمثل تيغوان الجديدة كلياً خطوة متقدمة بكل المقاييس. من تصميمها الجديد الجريء وتحسين الديناميكية الهوائية إلى تقنياتها المتطورة، فهي جاهزة لتحديد معايير جديدة في سوق سيارات الـ SUV المدمجة.

هل أنتم مستعدون لتجربتها بأنفسكم؟ تصل تيغوان الجديدة كلياً إلى صالات العرض في 22 يناير 2025.