كشف رصد أجرته «عكاظ»؛ بناء على تقارير هيئة الإحصاء، تسجيل الميزان التجاري للسعودية مع الإمارات دون البترول فائضاً في شهر نوفمبر الماضي بقيمة 3.27 مليار ريال.وكان الميزان التجاري للسعودية مع الإمارات قد سجل عجزاً للفترة المماثلة من عام 2023 بقيمة 10 ملايين ريال، ليرتفع فائض الميزان التجاري لصالح السعودية على أساس سنوي في عام 2024 بنسبة 32,726%.وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر نوفمبر 2024م، حيث سجَّلت الصادرات غير البترولية - وفقاً لنتائج النشرة- ارتفاعاً بنسبة 19.7 % مقارنةً بشهر نوفمبر 2023، كما ارتفعت قيمة السلع المُعاد تصديرها بنسبة 82.9 % في الفترة نفسها، وقد انخفضت الصادرات السلعية في شهر نوفمبر 2024 بنسبة 4.7 % عن شهر نوفمبر 2023، فيما ارتفعت الواردات في شهر نوفمبر 2024 بنسبة 13.9 %.وأظهرت نتائج النشرة أن، منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع الصادرات غير البترولية، التي شكَّلت 24.0 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، حيث انخفضت عن شهر نوفمبر 2023 بنسبة 1.6 %، تليها «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» (تمثل 21.7 % من إجمالي الصادرات غير البترولية) التي ارتفعت بنسبة 4.0 % عن شهر نوفمبر 2023، وفي المقابل كانت أهم السلع المستوردة «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» التي تشكل 28.1 % من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 22.4 % عن شهر نوفمبر 2023، ثم «معدات النقل وأجزاؤها» التي تُشكّل 14.2 % من إجمالي الواردات، إذ ارتفعت بنسبة 22.0% عن شهر نوفمبر 2023.وبينت نتائج نشرة إحصاءات التجارة الدولية لشهر نوفمبر 2024 أن إجمالي الصادرات بلغت 90.5 مليار ريال، فيما بلغت قيمة إجمالي الواردات 73.7 مليار ريال، في حين بلغ قيمة الميزان التجاري 16.8 مليار ريال.* التبادلات التجارية غير النفطية:- الصادرات الوطنية- إعادة التصدير- الواردات السلعية