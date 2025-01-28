قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير هشام الدباغ: «إن قيمة الاستثمارات المؤكدة في المنطقة وصلت حدود 7 مليارات ريال، وهناك 20 مليار ريال أخرى يجري العمل على تحقيقها».وأضاف الدباغ في جلسة ضمن منتدى مستقبل العقار، اليوم (الثلاثاء)، أن جميع هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، إذ يعكس ذلك الثقة في نجاح الاستثمار في المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك لا يشمل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، والذي يملك استثمارات بنفس حجم استثمارات القطاع الخاص.وبيّن أن إجمالي الاستثمارات في منطقة عسير، سواءً من القطاع الخاص أو من صندوق الاستثمارات العامة، يراوح بين 50 و60 مليار ريال.وذكر أن قطاع الاستثمار في منطقة عسير يتجاوز جميع المؤشرات بشكل سنوي.