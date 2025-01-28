أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الثلاثاء)، إتمام تسعير طرحه سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار (ما يعادل 15 مليار ريال سعودي)، وسيتم توجيه عوائد الطرح لأغراض الصندوق العامة.وأكد الصندوق، في بيان له، أن طرح السندات الدولية يأتي ضمن برنامج الصندوق للسندات الدولية متوسطة الأجل، وشهد الطرح إقبالاً بأربعة أضعاف إجمالي الطرح، إذ زاد حجم الطلب على نحو 16 مليار دولار، وقد تم توزيع الطرح على شريحتين، الأولى بقيمة 2.4 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 5 سنوات، أما الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 6 مليارات ريال سعودي)، لسندات مدتها 9 سنوات ونصف.وبين أن الطلب المرتفع يعكس فاعلية إستراتيجياته التمويلية، ويؤكد دوره كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، كما يدعم متانة الصندوق المالية، وانتهاجه أفضل الممارسات المتعلقة بأدوات الدين.وقال مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي أحمد الربيعان إن استمرار الطلب القوي من المستثمرين المؤسسين الدوليين دلالة على تنوع قاعدة المستثمرين لدى صندوق الاستثمارات العامة، وفعالية إستراتيجيته التمويلية متوسطة المدى، وعلو كفاءته وملاءته الائتمانية والمالية. وتدعم هذه العوامل وصول الصندوق المستدام لأسواق رأس المال العالمية، كما تدعم جهود الصندوق في قيادة التحول الاقتصادي في المملكة.