كشف رصد أجرته «عكاظ»، تسجيل 4 شركات مدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» خلال تداولاتها اليوم (الإثنين)، أرباحا سوقية بقيمة 6.38 مليار ريال، مقسمة على كل من شركات «طيبة، مكة، جبل عمر، ومدينة المعرفة» المصنفة كشركات تطوير عقاري.وصعدت الشركات في بداية تداولاتها أمس بالنسبة القصوى، بعد إعلان هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب الاستثمار فيها.وقبل الإعلان عن السماح بتملك الأجانب في هذه الشركات، كانت ملكية الأجانب في شركة «طيبة» 0.09%، فيما بلغت ملكيتهم في شركات «مكة، جبل عمر، مدينة المعرفة» 0.00%، ولا تعني تلك النسبة عدم تملك الأجانب فيها، فقد تكون نسبة ملكيتهم تقل عن 0.01%.وصعد سهم شركة «البحري» المصنفة ضمن قطاع «الطاقة»، خلال تداولاته بنسبة تجاوزت 5%، ويمنع تملك المستثمرين الأجانب فيها.* أسهم شركات تفاعلت مع القرار:- طيبة- مكة- جبل عمر- مدينة المعرفة