أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن الشركات العقارية بدأت تمثل حصة أكبر في الطروحات والمبالغ التي تجمعها من الطروحات، مبينا أن هناك نحو 55 ملفا للطرح والإدراج اليوم في السوق السعودية بمختلف الأحجام والشركات، 20% من هذه الملفات تخص شركات عقارية بمختلف أصنافها وبتنوع خدماتها.وأضاف في جلسة حوارية خلال منتدى مستقبل العقار أمس (الإثنين)، أن الأصول المدارة في قطاع الصناديق العقارية ارتفعت بنحو 23% في العام 2024، مبينا أن الصناديق العقارية تمثل اليوم 25% من إجمالي الأصول المدارة في السعودية، وأن حجم الأصول المدارة في المملكة يتجاوز تريليون ريال.وأضاف أن ربع هذه الأصول مدارة في صناديق عقارية خاصة، أو صناديق عقارية عامة أو الريتات، مبينا أن هذا يدل على أن القطاع العقاري أصبح يمثل نسبة أكبر من مجموع الأصول المدارة.وذكر أن المساهمات العقارية التي تمت إعادة إحياؤها تعد فرعا من الصناديق العقارية ومختصة في المشاريع الأصغر حجما، متوقعا أن يتم إطلاق أولى شهادات المساهمات العقارية في الأسابيع القادمة.