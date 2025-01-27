كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 12%.وأضاف الحماد في كلمته ضمن منتدى مستقبل العقار، أن عدد الاستثمارات العقارية الأجنبية التي تم إصدارها في الربع الثالث 2024 تجاوز 1130 ترخيصا.وذكر أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين العالميين وجاذبية المملكة كوجهة للاستثمار العالمي، وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في القطاع العقاري السعودي وقوة تشريعاته.