كشفت وزارة التجارة في تقرير نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع من 2024 (اطلعت «عكاظ» على مضمونه) أن إجمالي السجلات التجارية المصدرة للنساء في قطاع الصناعات التحويلية تجاوز عدد السجلات المصدرة للذكور، إذ تم إصدار 8,668 سجلاً تجاريّاً للسيدات، أما الذكور فبلغ عدد سجلاتهم المصدرة 6,774 سجلاً.وبينت الوزارة أن إجمالي عدد السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة لمختلف القطاعات بلغت نحو 1.61 مليون سجل، منها 1.19 مليون سجل للمؤسسات، وأكثر من 413 ألف سجل للشركات.واستحوذت النساء على 30% من إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات، بما يعادل نحو 358 ألف مؤسسة.وأعلنت وزارة التجارة أن عدد السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية ارتفع بنسبة 10% خلال الربع الرابع 2024، ليصل إلى 41.0 ألف سجل تجاري مقارنة بـ 37.5 ألف سجل تجاري في الفترة نفسها من العام الماضي.وأوضحت الوزارة في نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2024، أن إجمالي السجلات التجارية المُصدرة بلغ 160.5 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع.وبينت أن منطقة الرياض تصدرت أعلى المناطق من حيث السجلات في التجارة الإلكترونية بـ 16.8 ألف سجل، تلتها مكة المكرمة بـ 10.3 ألف سجل، ثم المنطقة الشرقية بـ 6.5 ألف سجل.• السجلات التجارية- 8668 سجل صناعة تحويلية للنساء- 30% من المؤسسات للنساء- 1.61 مليون سجل مؤسسات وشركات- 10% ارتفاع السجلات الإلكترونية