كشفت وزارة التجارة أن عدد السجلات القائمة للتجارة الإلكترونية ارتفع بنسبة 10% خلال الربع الرابع 2024، ليصل إلى 41.0 ألف سجل تجاري مقارنة بـ37.5 ألف سجل تجاري في نفس الفترة من العام الماضي.وأوضحت الوزارة في نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2024 أن إجمالي السجلات التجارية المُصدرة بلغ 160.5 ألف سجل تجاري خلال الربع الرابع.وبينت أن منطقة الرياض تصدرت أعلى المناطق من حيث السجلات في التجارة الإلكترونية بـ16.8 ألف سجل، تلتها مكة المكرمة بـ10.3 ألف سجل، ثم المنطقة الشرقية بـ6.5 ألف سجل.