أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن السعودية أنفقت 25 مليار دولار على البنية التحتية الرقمية، في حين خصصت 20 مليار دولار لإنفاقها في السنوات القادمة.وأكد القصبي خلال جلسة بعنوان «الدروس المستفادة من قطاع الخدمات» ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، أن السعودية تعمل مع دول الخليج لفتح أسواق جديدة عبر اتفاقيات التجارة الحرة، مبيناً أن الاستباقية وفتح أسواق بديلة من بين العوامل التي تتصدى للتحديات.وأكد أن السعودية تركز على تنويع الصناعات المحلية والوطنية وتصديرها عالمياً، مبيناً أن نظام «الإقامة المميزة» أسهم في استقطاب الكفاءات والمستثمرين العالميين.وأكد وزير التجارة السعودي أن 65% من الناتج العالمي يأتي من قطاع الخدمات، مضيفاً «نحتاج إلى قوانين جديدة للتجارة العالمية».وشدد على ضرورة وجود خطة طوارئ للتجارة الدولية، مشيراً إلى أن الجائحة والصين والتجارة غيرت المشهد الاقتصادي العالمي.