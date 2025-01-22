واصل الذهب سلسلة صعوده المتواصلة، واقترابه من اختراق قمته التاريخية، إذ لامس في منتصف تداولاته اليوم (الأربعاء) مستوى 2.763.31 دولارا للأوقية، وارتفع الذهب منذ تاريخ 19 ديسمبر من العام الماضي حتى اليوم (الأربعاء) 22 يناير بنسبة 8.07% كاسبا خلالها 208.23 دولار للأوقية.ويفصل الذهب 26.77 دولار بما يعادل 0.96% فقط لاختراق قمته التاريخية، التي بلغت 2.790.08 دولار للأوقية، والتي سجلها في 31 أكتوبر من العام الماضي 2024.ويبلغ سعر غرام الذهب الصافي عيار 24 نحو 335 ريالا، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قبل المصنعية والربحية والضريبة نحو 293 ريالا، أما الذهب عيار 18 فسعر الغرام 251 ريالا.