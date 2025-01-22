كشف رصد أجرته «عكاظ» أن التحول نحو التقنية ساهم في خروج 37.39 مليون ورقة فئة 5 ريالات (الإصدار السادس) من التداول خلال 5 أشهر فقط، بما يعادل قيمته نحو 187 مليون ريال.ووفقاً للرصد، تراجعت العملة المتداولة خارج البنك المركزي (ساما) خلال الفترة من شهر يونيو لعام 2024 حتى شهر نوفمبر بنسبة 11.36%، بعد أن كانت 1.646 مليار ريال لتتراجع إلى 1.459 مليار ريال.وسجلت العملة تراجعاً متسلسلاً في الأشهر الخمسة على التوالي وفقاً للترتيب التالي، في شهر يوليو بلغت العملة المتداولة نحو 1.56 مليار ريال، ثم في شهر أغسطس لتصبح 1.5 مليار ريال، وتراجعت في شهر سبتمبر إلى 1.486 مليار ريال، ثم في شهر أكتوبر إلى 1.47 مليار ريال، أما في شهر نوفمبر فتراجعت إلى 1.459 مليار ريال.