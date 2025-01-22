حذّرت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس، من خطر وصفته بأنه سباق عالمي نحو القاع باستخدام أدوات اقتصادية مثل العقوبات وضوابط التصدير والرسوم الجمركية.وفي كلمة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في اليوم التالي لتنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تحدثت فون دير لاين عن حقبة جديدة من المنافسة الجيوستراتيجية القاسية.وقالت: «مع تكثيف هذه المنافسة، من المرجح أن نستمر في رؤية الاستخدام المتكرر لأدوات اقتصادية، مثل العقوبات وضوابط التصدير والتعريفات الجمركية، التي تهدف إلى حماية الأمن الاقتصادي والوطني».وأضافت: «ينبغي عدم خنق الابتكار، وبهذه الروح، يتعين علينا أن نعمل معاً؛ لتجنب سباق عالمي نحو القاع؛ لأن قطع الروابط في الاقتصاد العالمي ليس في مصلحة أحد، بل إننا بحاجة إلى تحديث القواعد من أجل دعم قدرتنا على تحقيق مكاسب متبادلة من أجل مواطنينا».يذكر، أن الرئيس دونالد ترمب، أعلن أمس، أنه يريد عكس اتجاه العجز التجاري الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي، إما من خلال فرض رسوم جمركية أو زيادة صادرات الطاقة.