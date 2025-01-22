كشف وزير السياحة أحمد الخطيب أمس (الثلاثاء) أن السعودية حققت النمو الأعلى بين دول مجموعة العشرين في قطاع السياحة، مرجعا الفضل في ذلك إلى فتح الباب للترويج للسفر إليها كإحدى ركائز رؤية 2030.وأشار الوزير خلال جلسة نقاشية في البيت السعودي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2025) في المنتجع السويسري الشهير إلى أن حجم النمو الذي تحقق في القطاع بلغ 70%.وأكد الخطيب وجود مساعٍ لجعل العاصمة السعودية الرياض مركزا لاستضافة نحو 25 مؤتمرا عالميا.وأشار إلى أن السعودية بدأت بـ3% في 2019 ووصلت إلى نحو 5% بنهاية العام الماضي 2024، وتعمل على الوصول إلى نسبة 10% المستهدفة بحلول 2030، وأن قطاع السياحة والسفر يمثل نحو 10% في حجم الناتج المحلي العالمي.وأعلن أن عدد السياح الذين زاروا البلاد بلغ عددهم 30 مليونا بنهاية العام الماضي 2024، مقارنة بنحو 10 ملايين في 2019، والسعودية تتحرك نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعا، وأشار إلى أن هناك نحو 70 دولة يمكن الحصول منها على تأشيرة إلكترونية حاليا.