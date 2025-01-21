بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، تعزيز التعاون الثنائي الاقتصادي، وفرص تطوير الشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين، مع جمهورية جنوب أفريقيا، وحكومة ولاية تاميل نادو الهندية، على هامش مشاركته ضمن وفد المملكة رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري.

وناقش الوزير الخريف خلال اجتماع ثنائي مع وزير التجارة والصناعة في جمهورية جنوب أفريقيا باركس تاو، الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين الصناعي والتعديني بالبلدين، وتطورات أعمال اللجان المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

وبحث اجتماع الوزير الخريف مع وزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو بالهند الدكتور تي آر بي راجا، تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصناعي، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين.

ويأتي الاجتماعان على هامش مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية، ضمن وفد المملكة رفيع المستوى في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025».

وعقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، سلسلة اجتماعات ثنائية مع قادة شركات صناعية وتعدينية عالمية، وناقشت الاجتماعاتُ الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين السعودي، والتحديات التي تواجه تأمين سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة في العالم، والحلول الذكية للتصنيع، إضافة إلى نقل المعرفة والابتكار إلى قطاع صناعة الأغذية بالمملكة.

وتضمنت لقاءات الوزير الخريف، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لبورصة لندن للمعادن، ورئيس شركة «جلينكور -Glencore»، الرائدة عالمياً في صناعة المعادن، والرئيس التنفيذي لشركة «بيبسيكو -PepsiCo» لتصنيع الأغذية، وعضو مجلس الإدارة وكبير إداريي قطاع التقنية والإستراتيجية في شركة «سيمنز- Siemens» العالمية.

وتأتي اجتماعات ولقاءات وزير الصناعة والثروة المعدنية مع رؤساء ومسؤولي شركات القطاع الخاص العالمية، ضمن مشاركته في وفد المملكة بمنتدى دافوس 2025، وتستهدف المشاركة التعاون مع المجتمع الدولي تحت شعار «نعمل لمستقبل مزدهر للعالم».