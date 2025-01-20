سجلت إصدارات الديون للدول الناشئة ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام، رغم المخاطر المحيطة بارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية.وسجلت مبيعات سندات اليورو ارتفاعا بـ12% منذ بداية العام لتصل إلى 34 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.يأتي ذلك قبيل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والذي قد تؤدي سياسته الحمائية وفرض رسوم جمركية إلى عودة ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية؛ ما قد ينتج عنه انخفاض شهية المستثمرين على إصدارات الديون الأخرى.وسيؤدي دونالد ترمب اليمين رئيسا للولايات المتحدة في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش)، في حدث مرتقب عالميا بشكل كبير مع تركيز المستثمرين على سياسات ترمب.