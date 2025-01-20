أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي، عن إطلاق عملة الميم الخاصة به التي أطلق عليها (ترامب) وتعتمد على بنية عملة سولانا، وقد ارتفعت العملة المشفرة الجديدة بنحو 4,200% خلال ساعتين فقط.وارتفعت قيمة عملة الميم الخاصة بالرئيس الأمريكي المنتخب إلى 8 مليارات دولار في أقل من ثلاث ساعات من ظهورها وسط مخاوف من تعرض حساباته الاجتماعية للاختراق.وارتفعت قيمة عملة الميم ترامب بأكثر من 300 في المئة في أول ثلاث دقائق بعد الإعلان، مع اقتراب أحجام التداول من مليار دولار، وفقاً لبيانات جيوكترمينال. وقال ترامب، في منشور عبر حساباته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بداية من تروث سوشيال وحتى إكس «ها هي عملة ترامب الرسمية الجديدة الخاصة بي، حان الوقت للاحتفال بكل ما ندافع عنه»، معقباً «انضم إلى مجتمع ترامب الخاص واحصل على عملة الميم ترامب الآن». وتداول عملة الميم حالياً عند مستوى 18 دولاراً.وارتفعت قيمة العملة بنحو 4,200 في المئة خلال أول ساعتين من التداول عندما بلغت قيمتها السوقية 7.7 مليار دولار.