وصلت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 135.6 مليار دولار خلال نوفمبر 2024. وحافظت السعودية على المركز الـ 17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية.وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر الماضي إلى 112.3 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 83% من الإجمالي، و23.2 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 17%.