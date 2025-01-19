أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، أن وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع القادم لتجنّب تخلّف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.وأكدت، أن المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لكثير من عدم اليقين، لاسيما بسبب صعوبة التنبؤ بعمليات الإنفاق وإيرادات الحكومة في الأشهر القادمة.وتأتي تصريحات يلين في حين بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى. وقد حذّرت الوزيرة في رسالة إلى الكونغرس من أن الفترة الزمنية التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية تخضع لقدر كبير من عدم اليقين.وفي رسالتها إلى قادة الكونغرس الرئيسيين، قالت يلين: «إن سقف الديون الذي يزيد بقليل حالياً على 36 تريليون دولار لا يسمح بأي عمليات إنفاق جديدة، وبالتالي سيتم اتخاذ تدابير استثنائية اعتباراً من 21 يناير الجاري»، وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.