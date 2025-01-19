انخفضت أسعار النفط عند التسوية في آخر تعاملات لها، لكنها حققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مع تزايد توقعات تعطل إمدادات النفط، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً أو 0.6% لتصل عند التسوية إلى 80.79 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت 1.3% منذ بداية الأسبوع.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتاً، أو 1% لتصل عند التسوية إلى 77.88 دولار للبرميل، لكنها زادت 1.7% منذ بداية الأسبوع.وقال فيل فلين، كبير المحللين بإحدى الشركات المتخصصة: «العقوبات المفروضة على روسيا تتسبب في تقليص الإمدادات في أوروبا والهند والصين».