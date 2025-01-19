كشف مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الدولار يجب أن يظل العملة الاحتياطية العالمية، مشددًا على ضرورة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وأعلن استعداده لتشديد العقوبات على قطاع النفط الروسي.وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، شدد بيسنت على الحاجة الملحة لتمديد تخفيضات الضرائب الفردية التي تم إقرارها عام 2017 في عهد ترمب، محذرًا من أن انتهاء صلاحيتها نهاية العام الحالي قد يؤدي إلى زيادة ضريبية بقيمة 4 تريليونات دولار، ما قد يُلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد الأمريكي.وقال بيسنت: «إذا لم نجدد هذه التخفيضات ونمددها سنواجه كارثة اقتصادية كبرى. ستشهد الطبقة المتوسطة زيادة ضريبية هائلة»، وفقًا لوكالات إعلامية.وصرح بيسنت، أن العقوبات الأمريكية الحالية على قطاع النفط الروسي ضعيفة، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن كانت مترددة في زيادة الضغوط بسبب المخاوف من ارتفاع الأسعار مع تقليص إنتاج النفط الأمريكي، وأكد بيسنت، أن زيادة الإنتاج المحلي ستسمح بتشديد العقوبات.وأضاف: «إذا كان أي مسؤول في الاتحاد الروسي يتابع جلسة الاستماع هذه، فيجب أن يعلم أنني إذا تأكد تعييني، وطلب مني الرئيس ترمب اتخاذ إجراءات ضمن استراتيجيته لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فسأدعم زيادة العقوبات، خصوصاً على الشركات النفطية الروسية، إلى مستويات تدفع الاتحاد الروسي إلى طاولة المفاوضات».