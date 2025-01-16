تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9% خلال ديسمبر من العام 2024، مقارنة بنسبة 2% في نوفمبر الماضي، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أمس.وأرجعت الهيئة وصول معدل التضخم 1.9% في ديسمبر الماضي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.2%، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5%.وجاء ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9%، متأثراً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 10.6%، وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر ديسمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم والذي يبلغ 25.5%.وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في ديسمبر الماضي استقراراً نسبياً مقارنة بشهر نوفمبر 2024.وشهد التحليل التفصيلي للمؤشر تغيرات متفاوتة على مستوى الأقسام، فيما ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.5%، مدفوعاً بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.6%.وتباطأ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية إلى 1.7% لعام 2024، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام 2023 والبالغ 2.3%.وارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8%، متأثرة بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 10.6%، وكان لصعود هذا القسم تأثير كبير على ارتفاع التضخم السنوي. وزادت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8%، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.3%.