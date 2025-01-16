واصل سوق الأسهم السعودية الرئيسي أداءه الإيجابي، بنهاية جلسة أمس، بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط تحسن السيولة مقارنة بالجلسة السابقة.وأنهى المؤشر العام للسوق تعاملاته مرتفعاً 0.32%، مضيفا 39.49 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 12,212.24 نقطة.وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بقيادة 3 قطاعات كبرى، تصدرها قطاع الاتصالات بارتفاع بلغ 1.03%، وارتفع قطاع البنوك 0.75%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعاً نسبته 0.37%.وجاء إغلاق 9 قطاعات على تراجع، تصدرها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة تراجع بلغت 1.77%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.13%، وأغلق قطاع الطاقة مستقراً دون تغيير.وزادت قيم التداول إلى 7.18 مليار ريال من خلال 331.26 مليون سهم، مقابل 6.1 مليار ريال بكمية تداول بلغت 375.84 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس.وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 116 سهماً بصدارة سهم «نايس ون»، الذي صعد 9.94%، وجاء إغلاق 114 سهماً باللون الأحمر، تصدرها سهم «أسترا الصناعية» بتراجع نسبته 5.46%.