انطلقت، أمس (الثلاثاء) في الرياض، أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمشاركة ممثلي الحكومات لأكثر من 90 دولة، بما في ذلك 16 دولة من دول مجموعة العشرين، و50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، إلى جانب اتحادات تجارة السلع وكبار قادة صناعة التعدين على مستوى العالم.وبدأت فعاليات المؤتمر بعقد الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين، الهادف إلى تعزيز التعاون الدولي حيال إنتاج المعادن الحرجة التي تدخل في تحول قطاع الطاقة والصناعات التقنية الحديثة ووضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم والمنطقة، إضافة إلى بناء القدرات وتمكين صناعة المعادن؛ بوصفها محركاً رئيساً لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي.وسيشارك في النسخة الرابعة من المؤتمر؛ الذي تستمر فعالياته حتى غدٍ (الخميس) نحو 250 متحدثاً؛ منهم رؤساء تنفيذيون لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل، إضافة إلى نحو 15 ألف مشارك.سفير جيبوتي لـ«عكاظ»: سنرفع التعاون مع السعودية في التعدين والطاقة والتصنيعأكد سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرجة، في حديثه لـ«عكاظ»، أهمية مؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة، مشيراً إلى أنه يعكس الدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين.وأوضح السفير أن جيبوتي؛ باعتبارها دولة عربية وإسلامية ذات موقع استراتيجي واستقرار سياسي واقتصادي، تسعى لتعزيز شراكاتها مع المملكة في مختلف المجالات، وأشار إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الطاقة في السعودية وجيبوتي؛ بهدف توسيع التعاون الثنائي في مجالات التعدين والطاقة والتصنيع.وأضاف أن جيبوتي تعد بوابة استراتيجية للمملكة نحو القارة الأفريقية؛ وهو ما يعزز من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً في ظل الاستثمارات الكبيرة الناتجة عن القمة السعودية الأفريقية التي عقدت العام الماضي، والتي تهدف إلى دعم التنمية في القارة الأفريقية وتعزيز الروابط الاقتصادية مع دولها.وزير النفط والمعادن اليمني لـ«عكاظ»: فرص واعدة للتعاون الثنائيأكد وزير النفط والمعادن اليمني الدكتور سعيد الشماسي، في حديثه لـ«عكاظ»، أهمية مؤتمر التعدين الدولي في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التعدين، وأوضح أن اليمن يمتلك ثروات معدنية غنية ونوعية؛ منها الليثيوم والسيليكون، التي تُستخدم في مجالات الطاقة البديلة وإنتاج الطاقة.وأشار إلى أن إنشاء مجلس الأعمال اليمني السعودي، يُعد خطوة محورية نحو إقامة مشاريع مشتركة بين البلدين، بما في ذلك مشاريع التعدين، التي من شأنها دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين اليمن والمملكة.وأضاف الوزير: يتطلع اليمن إلى جذب الاستثمارات السعودية في مجال التعدين، خصوصاً مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها اليمن من معادن استراتيجية تستخدم في الصناعات الحديثة، كما أعلن عقد لقاء قريب مع رئيس المجلس الاقتصادي اليمني السعودي لمناقشة الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون في قطاع التعدين والطاقة.وزيرة الصناعة التونسية: المؤتمر منصة لتعزيز التموقع الدولي وتبادل الخبراتأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب، في تصريح إلى «عكاظ»، أنّ المؤتمر يجمع بين أصحاب القرار السياسي، الشركات الناشطة في القطاع، الممولين، والمؤسسات الدولية الداعمة، مما يجعله منصة استثنائية لتبادل الخبرات والمعارف.وأشارت الوزيرة إلى أن المشاركة التونسية تهدف إلى اقتراح بدائل تعزز التموقع الدولي للقطاع، مع التركيز على احترام الجوانب البيئية والاجتماعية، وتطوير التكنولوجيا ومراكز التكوين.وأضافت: تونس تبحث عن استثمارات تحقق التكامل ونقل المعارف، مع تحقيق قيمة مضافة تخدم الاقتصاد المحلي وتعزز التعاون مع المستثمرين الأجانب. وأكدت الوزيرة أن هذا المؤتمر يمثّل فرصة مهمة لتونس لتكون منصة ريادية على المستوى الدولي.