سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في نحو 4 أشهر في تعاملات أمس، لتواصل ارتفاعها وسط توقعات بأن تؤثر العقوبات الكبيرة على إمدادات الخام الروسي إلى الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للخام في العالم.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.68 دولار أي 2.11% إلى 81.44 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى أمس عند 81.44 دولار، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس الماضي.وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، أي 2.1%، إلى 77.27 دولار للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.32 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثامن من أكتوبر 2024.يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت (الجمعة) الماضية عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين غازبروم نفت وسورغوت للنفط والغاز، إضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي؛ ما يستهدف عوائد تستخدمها موسكو لتمويل حربها ضد أوكرانيا.