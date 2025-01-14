كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناءً على تقارير رسمية، أن إجمالي ملكية صندوق الاستثمارات العامة «PIF» السوقية في الأسهم السعودية بلغ نحو 1.73 تريليون ريال بنهاية تداولاتها أمس (الإثنين)، مقسمة على 27 شركة مدرجة في السوق الرئيسية (تاسي)، بملكية مباشرة وغير مباشرة، ويقترب الصندوق من الوصول لملكية بقيمة تريليوني ريال.وأعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس (الإثنين)، الاستحواذ على حصة تبلغ 23.08% من أسهم الشركة السعودية لإعادة التأمين «إعادة»، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها الشركة لزيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية، بما يتفق مع نظام هيئة السوق المالية.وأوضح الصندوق أن هذا الاستثمار يسهم كذلك في دعم جهود شركات قطاع التأمين، من خلال تمكين «إعادة» من تنفيذ أنشطة إعادة التأمين عالية الجودة التي تتيح لتلك الشركات إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، وتوفير التغطية الكافية لحاملي وثائقها التأمينية والحد من تذبذب عوائدها، إلى جانب تعزيز النمو والابتكار.ووفقاً للرصد، كان لتملك الصندوق في شركة أرامكو النصيب الأعلى، إذ بلغت ملكية الصندوق نحو 1.086 تريليون ريال، ويمتلك الصندوق نحو 16% من شركة أرامكو، منها 12% في محافظ تابعة للصندوق، و4% لشركة سنابل التي يمتلكها الصندوق بشكل كامل، ولكنها غير مفصحة في موقع «تداول»، لأن النظام يشترط أن يتم الإفصاح عن ملكية كبار الملاك إذا بلغت نسبة ملكيتهم 5% وأكثر.وجاءت شركة «أكوا باور» في المرتبة الثانية كأعلى قيمة سوقية يتملك صندوق الاستثمارات بها، إذ بلغت ملكية الصندوق في الشركة نحو 44.16% تعادل قيمتها 128.31 مليار ريال، ثم شركة «STC» في المرتبة الثالثة بملكية قيمتها 127.875 مليار ريال، إذ يمتلك الصندوق نحو 62% من إجمالي أسهم الشركة، وجاءت شركة «معادن» في المرتبة الرابعة وبلغت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها الصندوق نحو 116.94 مليار ريال، بتملك الصندوق نحو 65.22% من إجمالي أسهم الشركة.ويمتلك الصندوق في 5 شركات ما بين 10 - 100 مليار ريال، ممثلة في شركات «الأهلي، علم، الكهرباء، الرياض، تداول»، وتبلغ ملكية الصندوق في هذه الشركات نحو 222.16 مليار ريال، أما الشركات التي يمتلك فيها الصندوق من 1 - 10 مليارات ريال فبلغت 12 شركة: «المراعي عبر شركة سالك، الإنماء، العقارية، المملكة، إعمار، أديس، البحري، نادك عبر شركة سالك، مرافق، أسمنت الجنوب، الإعادة أسمنت القصيم»، وتبلغ ملكية الصندوق في هذه الشركات مجتمعة نحو 50.5 مليار ريال.ويتملك الصندوق في 6 شركات أقل من مليار ريال لكل شركة، وتنوعت ملكيته على شركات: «طيبة، مبكو، سابتكو، أسمنت ينبع، أسمنت الشرقية، الخزف»، وبلغت قيمة ملكيته السوقية في جميع هذه الشركات 3 مليارات ريال.يذكر أن شركة MBC قد أعلنت تلقيها إشعاراً من أحد كبار المساهمين في الشركة، بخصوص إبرامهما اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، لبيع كامل حصتها في الشركة التي تبلغ نحو 179.55 مليون سهم، تعادل نسبتها 54% من إجمالي أسهم شركة MBC في صفقة خاصة بقيمة إجمالية قدرها 7.469 مليار ريال لأسهم البيع، أي بسعر يعادل 41.60 ريال لكل سهم.