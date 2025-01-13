أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن تحاول إلحاق بعض الضرر بالاقتصاد الروسي، حتى على حساب زعزعة استقرار الأسواق العالمية.وقالت الوزارة في بيان لها، أمس: «بالطبع، لن تمر تصرفات واشنطن العدائية من دون رد، وسنواصل مشروعات النفط والغاز بالرغم من العقوبات».وفي ما يتعلق بالعقوبات المفروضة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تشمل أكثر من 180 سفينة، إضافة إلى شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين «غازبروم نفت» و«سورغوتنفتغاز»؛ تنفيذاً لالتزام مجموعة السبع بخفض عائدات الطاقة الروسية.وأوضح نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض للشؤون الاقتصادية الدولية داليب سينغ أن هذه العقوبات هي الأكثر أهمية حتى الآن ضد قطاع الطاقة الروسي.وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا نهاية الأسبوع الماضي، عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، لا سيما شركة النفط العملاقة «غازبروم نفت»، في محاولة لتقويض أكبر مصدر لتمويل الحرب في أوكرانيا، قبل أيام فقط من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه.