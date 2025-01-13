جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أقوى من المتوقع، مما يعزز احتمالية تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه الأول لهذا العام في يناير أو في المستقبل القريب.وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في «RBC Capital Markets» بليك جوين: «إن خفض الفائدة في شهر يناير كان شبه مستبعد بالفعل قبل هذا التقرير، ونتطلع إلى تقرير شهر مارس قبل الاجتماع الثاني للاحتياطي الفيدرالي لعام 2025».وأضافت ليزلي فالكونيو، من إدارة الثروات العالمية في «UBS»: «لم يعد السؤال هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن خفض الفائدة»، بحسب ما نقله موقع «Yahoo Finance».وتابعت: «من المستبعد جدّاً أن يقوموا بخفض الفائدة في شهر مارس إلا إذا حدث انهيار حقيقي في تقرير التضخم الأسبوع القادم».وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قلقين بالفعل من مؤشرات على استمرار التضخم المستعصي، مشيرين إلى ذلك كسبب للتحرك بحذر في عام 2025، إلى جانب توقعات بأن السياسات التجارية والهجرة للإدارة الجديدة بقيادة ترمب قد تضيف ضغوطاً تصاعدية على الأسعار.يشار أن الأدلة الجديدة على قوة الاقتصاد ستجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي تبرير أي تيسير إضافي في السياسة النقدية في المستقبل القريب.