قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا: «إن الصندوق يتوقع استقرار النمو العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير».وأضافت أن الاقتصاد الأمريكي يسير على نحو «أفضل كثيراً» مما كان متوقعاً، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ التي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.وقالت غورغييفا: «إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن البنك المركزي الأمريكي قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة».وتابعت أن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة عموماً «أعلى لفترة من الوقت».