عززت أسعار الذهب مكاسبها بنهاية تعاملاتها الأسبوعية، لتحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة خلال ستة أشهر، وسط المخاوف المتزايدة بشأن المسار المستقبلي للتضخم.وعند تسوية التداولات، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.9% أو 24.2 دولار عند 2,715 دولاراً للأوقية، لترتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.25%.فيما زاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.4% عند 109.63 نقطة في الساعة 10:43 مساء بتوقيت مكة المكرمة.وحدّ من توسيع مكاسب المعدن الأصفر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على إثر بيانات كشفت قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، إذ أضاف الاقتصاد 256 ألف وظيفة في ديسمبر، أعلى من التوقعات البالغة 155 ألف وظيفة.وكشفت بيانات جامعة (ميتشغان)، انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين بنسبة 1.1% على أساس شهري عند 73.2 نقطة في القراءة الأولية لشهر يناير، مقابل 74 نقطة في ديسمبر، خلافاً للتوقعات باستقرارها دون تغيير.