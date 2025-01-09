أعلنت شركة إدارة الأصول «ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز» التابعة لـ«ستيت ستريت كوربريشن» أمس، أن صندوق الاستثمارات العامة استثمر 750 مليون ريال، ما يعادل (200 مليون دولار)، في صندوق المؤشرات المتداولة «اس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات» الذي تم إطلاقه أخيراً، وتديره الشركة، ويعد الصندوق الجديد أول صندوق سعودي ثابت الدخل للمؤشرات المتداولة يتم إدراجه في أوروبا.ويتزامن الاستثمار الجديد للصندوق، مع سعي العديد من المستثمرين الدوليين للاستثمار في المملكة وسوقها المالية التي تشهد نضجاً ونمواً كبيرين، مدعومة بالتحولات والإنجازات التي تشهدها المملكة تماشياً مع رؤية السعودية 2030.ويُعد صندوق «اس بي دي آر - جي بي مورجان السعودي المجمع للسندات» أول صندوق استثمار للمؤشرات المتداولة في المملكة للدخل الثابت يتم طرحه في أوروبا، وتم إدراجه في بورصتي لندن، وإكسيترا الألمانية.ويتتبع الصندوق «مؤشر جي بي مورغان المجمع للسوق السعودية،» ويوفر فرص الاستثمار والمتابعة للسندات الحكومية وشبه الحكومية سواء المقومة بالريال أو الدولار؛ بما في ذلك الصكوك.جاء إطلاق وإدراج صندوق المؤشرات المتداولة خطوة مهمة في سياق جهود صندوق الاستثمارات العامة لتمكين وصول دولي أكبر إلى السوق المالية السعودية، مع فرص لجذب الاستثمارات الأجنبية.