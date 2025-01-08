أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) مرتفعاً أمس (الثلاثاء) لليوم الثاني على التوالي، محققاً نسبة ارتفاع هامشية، وسط تباين أداء القطاعات الرئيسية.وأغلق المؤشر العام للسوق (تاسي) مرتفعاً بنسبة 0.07.% بمكاسب 8.6 نقطة، ليغلق عند مستوى 12113.2 نقطة.وارتفعت قيم التداول إلى7.7 مليار يال، مقارنة مع 6.44 مليار ريال بجلسة أمس الأول (الإثنين)، في حين أن الكميات المتداولة تراجعت ووصلت إلى 383.8 مليون سهم، مقارنة مع 401.48 مليون سهم بالجلسة السابقة.وهيمن الصعود على غالبية الأسهم المتداولة، إذ ارتفع أداء 124 سهماً، تصدرها سهم شركة الموسى الصحية بأول يوم تداول بنسبة 14.9%، تلاه سهم شركة الموارد بنسبة 10%، ثم الإعادة السعودية بواقع 9.2%.في حين تراجع أداء 110 أسهم، تصدرها سهم شركة الباحة بنسبة 4.4%، ثم سينومي ريتيل بواقع 3.2%، وكيمانول بـ2.6%.