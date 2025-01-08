كشف تقرير حديث لوزارة التجارة، نمو عدد السجلات التجارية القائمة للشركات الأجنبية بنسبة 23.63% لتصل إلى 59,328 سجلاً تجارياً خلال عام 2024، مقارنةً بنحو 47,989 سجلاً تجارياً بنهاية عام 2023.وأوضحت الوزارة في نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع 2024، أن قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، تصدرت قائمة أنشطة السجلات التجارية للشركات الأجنبية.وذكرت أن السجلات التجارية للشركات الخليجية حققت نمواً بنسبة 39.29% لتصل إلى 21,176 سجلاً تجارياً حتى ديسمبر 2024، مقارنةً بنحو 15,203 سجلات تجارية بنهاية عام 2023.وأضافت أن قطاع التشييد تصدّر أنشطة الشركات الخليجية، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية، وأنشطة النقل والخدمات اللوجستية، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام.وأشارت إلى أن أبرز ممكنات تأسيس الشركات الأجنبية والخليجية، صدور نظام الشركات الجديد ولائحته التنفيذية بإجراءات تسهل الممارسة، وتأسيس الشركات خلال وقت وجيز يصل إلى 30 دقيقة (إذا تم توفير المتطلبات اللازمة)، وإنهاء الإجراءات إلكترونياً ولا حاجة لمراجعة الجهات الحكومية. وأصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الرابع من عام 2024، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.وكشفت الوزارة في تقرير لها، إصدار 160.54 ألف سجل تجاري في الربع الرابع 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 67% مقارنة بـ95.86 ألف سجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وتصدرت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية مناطق المملكة في عدد السجلات المصدرة خلال الربع الرابع 2024 بنحو 39% و17% و16% على التوالي.وتضمنت السجلات المصدرة في الربع الرابع 2024، نحو 33.38 ألف سجل لشركة ذات مسؤولية محدودة، و12 شركة توصية بسيطة، و118 شركة مساهمة، و80 شركة مساهمة مبسطة، و102 شركة تضامن.