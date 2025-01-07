ذكرت وكالة بلومبيرغ، نقلاً عن مصادر لها، أن السعودية بدأت أمس (الإثنين)، أول عملية بيع سندات في عام 2025.وأضافت أن السندات مقومة بالدولار، ومقسمة على 3 شرائح تراوح مدتها ما بين 3 و6 و10 سنوات.وبيّنت أن من المحتمل أن يتم تحديد سعر وحجم الشرائح بنهاية اليوم، مشيرةً إلى أن البنوك الرئيسية التي تدير عملية البيع هي سيتي جروب وجولدمان ساكس وجي بي مورغان تشايس.وكان وزير المالية محمد الجدعان، اعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025، تبلغ نحو 139 مليار ريال، وذلك لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، الذي يقدر بنحو 101 مليار ريال.