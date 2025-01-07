كشف رصد أجرته «عكاظ»، انضمام نحو 234 ألف عامل منزلي (مقيم) إلى سوق العمل في السعودية خلال عام كامل، وتحديداً منذ نهاية الربع الثالث من عام 2023 حتى الفترة المماثلة من العام الماضي 2024.ووفقاً للرصد، فقد سجل عدد المنضمين كخدم وعمال تنظيف المنازل من النساء النصيب الأعلى، بانضمام نحو 231 ألف سيدة إلى سوق العمل، ليرتفع إجمالي العاملات كخادمات وعمالة تنظيف المنازل إلى 1.24 مليون سيدة، فيما انضم من الذكور نحو 40 ألف شخص، ليرتفع إجمالي عددهم إلى 480 ألف فرد.وارتفع عدد العمالة المنزلية الإجمالي من الجنسين إلى 3.97 مليون فرد، منهم 2.73 مليون رجل، و1.25 مليون امرأة، موزعين على العديد من المهن أبرزها: «الخدم وتنظيف المنازل، السائقون، الطباخون ومقدمو الطعام، حراس المنازل والعمائر والاستراحات، مديرو المنازل، مزارعو المنازل، الممرضون في المنازل، والخياطون، والمدرسون الخصوصيون».وكانت وزارة الموارد البشرية، بدأت قبل عامين تطبيق فرض مقابل مالي بقيمة 9,600 ريال سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، أو يزيد على عاملين للمقيم، فيما تم استثناء الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح بما يشمل ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والخطيرة وغيرها من الأمراض.وكانت هيئة الإحصاء، أعلنت أن معدل المشاركة في القوى العاملة (للسعوديين وغير السعوديين) 66.6%، مسجلًا بذلك ارتفاعاً مقداره 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، كما ارتفع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة في الربع الثالث لعام 2024 بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث بلغ 51.5%، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بمقدار 0.7 نقطة مئوية، بينما سجل معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان ارتفاعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية، حيث بلغ 47.4%، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بمقدار 1.1 نقطة مئوية.1.25 مليونامرأة