أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الرابع من العام 2024، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.وكشفت الوزارة في تقرير لها، إصدار 160.54 ألف سجل تجاري في الربع الرابع 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 67% مقارنة بـ95.86 ألف سجل في نفس الفترة من العام الماضي.واستحوذت السيدات على 46% من إجمالي السجلات المصدرة في الربع الرابع 2024.وتصدرت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية مناطق المملكة في عدد السجلات المصدرة خلال الربع الرابع 2024 بنحو 39% و17% و16% على التوالي.وتضمنت السجلات المصدرة في الربع الرابع 2024، نحو 33.38 ألف سجل لشركة ذات مسؤولية محدودة، و12 شركة توصية بسيطة، و118 شركة مساهمة، و80 شركة مساهمة مبسطة، و102 شركة تضامن.ووصل إجمالي السجلات التجارية إلى 1.61 مليون سجل تجاري بجميع مناطق المملكة، منها 1.19 مليون سجل للمؤسسات و413.47 ألف سجل للشركات.وبلغ عدد السجلات التجارية المملوكة للشباب 38% من إجمالي السجلات القائمة، و30% مملوكة للسيدات.وتصدرت منطقة الرياض من حيث عدد السجلات القائمة، بنحو 533.33 ألف سجل تُشكل نحو 33% من إجمالي السجلات، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 349.38 ألف سجل.