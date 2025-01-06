انخفض مؤشر سوق الأسهم الرئيسية، أمس، 33 نقطة، بنسبة 0.3% ليغلق عند 12,070 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليار ريال. وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 97.30 ريال.وأنهت أسهم أكوا باور، ومعادن، والعربي، وبي إس إف، وإس تي سي، واتحاد اتصالات، وسبكيم العالمية، تداولاتها أمس، على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2%.في المقابل، تصدر سهم الإعادة السعودية، ارتفاعات السوق أمس، بنسبة 10% عند 59.70 ريال، مسجلاً أعلى إغلاق منذ الإدراج، وسط تداولات بلغت نحو 2.6 مليون سهم.وصعدت أسهم الحسن شاكر، وكابلات الرياض، واليمامة للحديد، بأكثر من 6%. وهبط سهم رعاية، أكثر من 3% عند 160.40 ريال.