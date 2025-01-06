أكدت مسؤولتان في بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس، أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يكمل معركته ضد ارتفاع الأسعار في فترة ما بعد وباء كورونا، والوصول إلى المعدل المستهدف البالغ 2%. «ورغم التقدم الكبير في تراجع ضغوط الأسعار على مدى العامين الماضيين إلا أن التضخم لا يزال أعلى بشكل غير مريح من هدفنا»، حسبما قالت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي خلال حلقة نقاشية.وكررت العضو في بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر هذا الشعور في الندوة التي استضافتها الجمعية الاقتصادية الأمريكية في سان فرانسيسكو.وقالت: «من الواضح أن مهمتنا لم تنته بعد، إذ لم نصل إلى 2% حتى الآن، لذلك لا يزال هدفنا بالتأكيد هو الوصول إلى هذا المعدل، ونحن نعلم أن المهمة لم تنته بعد».من جهته، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن المزيد من التخفيضات سيتطلب إحراز مزيد من التقدم باتجاه معدل التضخم المستهدف البالغ 2%. وكان مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بنسبة 2.4% في نوفمبر 2024 على أساس سنوي.