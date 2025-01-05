توقع تقرير حديث لـ«وول ستريت»، أن يواصل الدولار الأمريكي صعوده خلال الفترة القادمة، مع دخول سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب حيز التنفيذ، فيما يتكهن عدد من المؤسسات بأن يصل إلى نقطة التعادل مع اليورو. وتم رصد أبرز آراء البنوك والشركات المالية العالمية حول مصير الدولار. وأظهر تقرير لـ«بنك أوف أميركا»، أن يسجل الدولار أعلى مستوياته خلال الربع الأول من العام، وأن يستمر ارتفاعه مقابل العملات الآسيوية، وأن يصل سعر الدولار مقابل الين في نهاية العام إلى 160 يناً، ومقابل اليوان الصيني إلى 7.4 يوان، لكن سعر صرف اليورو سيرتفع إلى 1.15 دولار بنهاية العام.وبيَّن بنك «بي إن بي باريبا»، أن المؤشرات تدل على اتساع فوارق أسعار الفائدة في الأجل القصير، مع تراجع سعر صرف اليورو مقابل الدولار ليصل إلى نقطة التعادل خلال 2025.وفي توقع منفصل، قدر البنك مزيداً من ارتفاع سعر الدولار مقابل عملات اليوان المستخدم في المعاملات المحلية، والبيزو المكسيكي، والدولار الكندي، والكرونة السويدية، وعملات دول وسط وشرق أوروبا الثلاث (الزلوتي البولندي، والكرونة التشيكية، والفورينت المجري).أما شركة «كابيتال إيكونوميكس»، فتوقعت أن يستمر الضعف الكبير في النمو وتراجع أوضاع سوق العمل، مع تخفيض صناع السياسة النقدية في منطقة اليورو أسعار الفائدة بمعدل كبير مقارنةً بنظرائهم في الاقتصادات الكبرى الأخرى.وبيَّن، أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 1.5% بنهاية 2025، وستتضمن التبعات الناتجة عن ذلك مزيداً من التراجع في سعر اليورو على الأرجح، ويتوقع وصوله إلى نقطة التعادل مع الدولار الأمريكي العام القادم 2026.وتفاءل تقرير بنك «جيه بي مورغان» عن سعر الدولار، وتوقع أن يتجاوز نقطة التعادل مقابل اليورو ليصل إلى 0.99 دولار خلال الربع الأول، وكذلك تراجع اليوان المستخدم في التعاملات الخارجية نتيجة صدمة الرسوم الجمركية، وأن يصل سعر صرف الدولار إلى 7.40 يوان في الربع الأول، و7.50 يوان في الربع الثاني، بينما يتوقع أن يعود سعر صرف الدولار مقابل الين إلى التراجع في ظل سياسة «بنك اليابان» النقدية الأكثر تشدداً ليصل إلى 151 يناً في الربع الأول و148 يناً في الربع الثاني.