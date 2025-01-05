تسود التوقعات بأن تدخل العملات الرقمية المشفرة عصرها الذهبي خلال الفترة القادمة، في ظل حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي سيعود إلى البيت الأبيض قبل نهاية الشهر الجاري، فيما كانت العديد من العملات الرقمية، ومن بينها «بيتكوين» قد سجلت أرقاماً قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية في أعقاب إعلان فوز ترمب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقال تقرير مطول نشرته جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية، واطلعت عليه «العربية Business»: «إن ابن ترمب الثاني، إريك، أكد خلال مؤتمر مهم أقيم في أبوظبي الشهر الماضي أن والده سيفي بوعوده بأن يكون الرئيس الأكثر تأييداً للعملات المشفرة».وأضافت الصحيفة: «إن فجر ولاية ترمب الثانية يعد بأن يمثل نقطة تحول للعملات المشفرة، وإخراجها من الظل إلى التيار الرئيسي، ودون مستويات التدقيق التنظيمي التي واجهتها في السنوات الأخيرة».ويعتقد العاملون في صناعة العملات المشفرة، أن الرئيس المنتخب والكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيطلقون العنان لعصر ذهبي لهم.وخلال الحملة الانتخابية، وعد ترمب بإنشاء مخزون استراتيجي من البيتكوين، الذي من شأنه أن يحوله في الواقع إلى أصل احتياطي، كما وعد بتعيين مجلس استشاري للعملات المشفرة.وأشارت «فايننشال تايمز» إلى أن إحياء العملات المشفرة يمثل تغييراً جذرياً في الحظوظ مقارنة بما كان عليه الحال قبل عامين فقط، عندما تسبب انهيار بورصة سام بانكمان فريد في أواخر عام 2022 بأزمة عالمية دفعت سعر البيتكوين إلى الانخفاض إلى 16 ألف دولار فقط ودفع الكثيرين إلى تجنب الصناعة خوفاً من الإفلاس.