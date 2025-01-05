صعدت أسعار النفط في آخر جلسة لها، لتختتم الأسبوع الماضي مرتفعة بدعم من الطقس البارد في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن التحفيز الاقتصادي الإضافي الذي أعلنته الصين.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً أي 0.8% إلى 76.51 دولار للبرميل عند التسوية في أعلى مستوى منذ 14 أكتوبر 2024، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتاً، أي 1.13%، إلى 73.96 دولار، في أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر الماضي.وحقق خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 2.4% وسجل خام غرب تكساس الوسيط مكاسب أيضاً بنحو 5%.وهذا الأسبوع، أعلنت الصين إجراءات جديدة لتعزيز نمو اقتصادها بتحرك مفاجئ لزيادة أجور موظفي الحكومة وإعلان زيادة كبيرة في التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل. وسيستخدم التمويل الإضافي في تحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز الاستهلاك. ومن المرجح أن تلقى أسعار النفط بعض الدعم من توقعات الطقس البارد في بعض المناطق.