اتجهت أسعار الذهب في ختام آخر جلسات من عام 2024، صوب ارتفاع سنوي يجاوز 27% في أكبر زيادة سنوية منذ 2010 بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 2624.24 دولار للأوقية. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 2611 دولاراً عند التسوية.ودعمت مشتريات البنوك المركزية القوية وعدم اليقين الجيوسياسي وتخفيف السياسة النقدية تسجيل الذهب ارتفاعا قياسيا في 2024 باعتباره ملاذاً آمناً؛ ما دفعه إلى أكبر قفزة سنوية عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر الماضي.يذكر، أن الفضة سجلت أفضل أداء سنوي منذ عام 2020 بارتفاعها نحو 22%. في حين يتجه البلاتين والبلاديوم إلى تكبد خسائر سنوية بهبوطهما أكثر من 8% و17% على الترتيب. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 28.87 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.9% إلى 908.67 دولار، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 903.15 دولار.